الحنيفات: نهدف لحفر 10 آلاف بئر العام الحالي

الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تهدف لحفر 10 آلاف بئر في عام 2024 وذلك لتأمين مسألة الري للمزارعين الأردنيين.

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وقال الحنيفات، في حديث له خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسعى لجمع كل نقطة مياه تهطل في الشتاء، عبر الحفائر الزراعية وبرك الحصاد المائي، واستثمارها في الزراعة، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن القطاع الزراعي ساهم في النمو الاقتصادي للمملكة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 8.3% بالمئة، لافتا إلى دعم الوزارة للعديد من الصناعات الزراعية المحلية، لرفع الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعات الزراعية الأردنية.



وأشار الحنيفات إلى أنه تم توقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 11 مصنعا للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية في العام الماضي.

وبيّن أن الأردن يـعد الدولة العربية الأولى في إنتاج البذور، إذ يصل إنتاجنا إلى 90 دولة.