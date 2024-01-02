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الثلاثاء، 02-01-2024 11:07 ص

بدء الامتحانات النظرية "للشامل" غدا الأربعاء وإعلان النتائج نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024 للامتحان الشامل، والتي ستجري خلال الفترة من 3/1/2024 ولغاية 10/1/2024، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات (6319) طالب وطالبة، من (53) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.

ومن المتوقع أن يتقدم (5035) طالب وطالبة للورقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024، و(5023) طالب وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 6/1/2024، و(5760) طالب وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9/1 و10/1/2024.

وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (90) برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (425) موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

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هذا، وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 11/12 ولغاية 29/12/2023، وتقدم إليها (4434) طالب وطالبة.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024، نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

 




 

 


 

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