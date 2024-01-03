طائرة عسكرية تخلي عائلة أردنية تعرضت لحادث سير في السعودية

الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، فجر اليوم الأربعاء، طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي، لعائلة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

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وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي المقدم الطبيب معاذ المومني أنه تم إخلاء 4 أفراد من عائلة أردنية عبر طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، وأن حالة أحد المصابين خطيرة، فيما تبين أن الحالة العامة للباقين متوسطة.



من جهتهم، عبر ذوو العائلة عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.