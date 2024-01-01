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الإثنين، 01-01-2024 11:44 ص

الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الأردن وإثيوبيا

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الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة العمل وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ممثلة بوزارة العمل والمهارات حول توظيف العمال الإثيوبيين، التي تم التوقيع عليها في شهر تموز من العام الماضي.

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وبحسب الاتفاقية يعترف الطرفان بالعلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما وأهمية وضع وسائل تنظيم القوى العاملة بين البلدين بهدف المنفعة المتبادلة بناءً على الالتزامات الدولية لكل منهما في شؤون العمل.


كما تنص على تعزيز التعاون والتنسيق في توظيف العمال الإثيوبيين ونقلهم إلى المملكة، إضافة إلى التزام كلا البلدين كأعضاء في منظمة العمل الدولية والتزاماتها بإعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته.


كما تنص على التعاون المتبادل من أجل تعزيز الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل من خلال تشجيع التشاور والحوار بين الأطراف حول قضايا العمل، ومساعدة أصحاب العمل في كلا البلدين على الامتثال لقوانين العمل والعمل معا على الحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة .


كما تهدف إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالشؤون العمالية بين الطرفين وتوفير إطار قانوني للعمال الإثيوبيين وأصحاب العمل الأردنيين في مجال التوظيف وحماية وتعزيز وتنفيذ حقوق العمال الإثيوبيين في الأردن.

 




 

 


 

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