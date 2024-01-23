"الغذاء والدواء" تواصل ندواتها التوعوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية وسبل تسجيل الدواء الآمن في أقصر وقت ممكن

الوكيل الإخباري-

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أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على نهج عمل المؤسسة في تعزيز التشاركية والتواصل مع القطاع الدوائي الوطني والوقوف على أوجه الدعم الممكنة وإيجاد حلول مباشرة لأية معيقات قد تواجهها خدمة للمصلحة الوطنية العليا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى في تعزيز دور الأردن الريادي وصدارته في مجال الأدوية .وأضاف مهيدات خلال الندوة الثانية ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي واصلتها المؤسسة لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية والتي استضافتها المؤسسة اليوم بالتعاون مع نقابة الصيادلة -لجنة العاملين في قطاع تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أن الجلسة جاءت للتعرف على المتطلبات والوثائق سواء الأساسية أو الثانوية اللازمة لعملية تسجيل الأدوية للوصول إلى حلول تشاركية وتوصيات تحقق الهدف المنشود وهو تسجيل دواء آمن وفعال بأقصر وقت ممكن وبالتالي توفيره بأفضل الأسعار.وأشار مهيدات خلال الندوة الموجهة للصيادلة العاملين في قطاع تسجيل الأدوية من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية إلى أن المؤسسة ستستضيف خلال الفترة القريبة المقبلة جلسات مماثلة خاصة بواقع حال عملية تسعير الأدوية وغيرها من مراحل تسجيل الدواء لتبسيط وتسريع الإجراءات أمام القطاع الدوائي .وأكد مهيدات على الوقوف جميعا صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وولي عهده الأمين داعمين للتوجيهات الملكية السامية والجهود المشرفة على الصعيدين الدولي والإقليمي، لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحديث وتطوير الأداء الحكومي والتي تشكل منارة يهتدى بها لخدمة الوطن .بدوره أعرب نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة عن شكره للمؤسسة ممثلة بإدارتها وكوادرها كصرح كبير يحافظ على الأمن الدوائي ، مثمنا فتح المؤسسة لأبوابها كمنارة ومظلة للمؤسسات الدوائية والغذائية .وأثنى عبابنة على جهود المؤسسة خلال الفترة الأخيرة في تبني المبادرات النوعية لتحديث الكثير من القضايا وتعزيز الشراكة مع نقابة الصيادلة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا استعداد النقابة التام للتعاون للارتقاء بالمهنة والمصلحة الوطنية.وتضمنت الندوة التي جاءت بتنسيق من مستشار المدير العام وضابط ارتباط المؤسسة في اللجنة الصيدلانية اسراء الزعبي عدة محاضرات قدمها الصيادلة المختصون من مديرية الدواء التابعة للمؤسسة منها محاضرة حول متطلبات اليقظة الدوائية وخطة إدارة المخاطر قدمها رئيس قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية الصيدلاني جبر جبر، ومحاضرة حول متطلبات تداول الأدوية في السوق المحلي قدمتها رئيس قسم المتابعة الصيدلانية ميس الخريشة، ومحاضرة حول الاستشارات العلمية قدمتها رئيس قسم الاستشارات الصيدلانية إيمان العواملة، بالإضافة إلى محاضرة حول متطلبات تسجيل ملف الفيتامينات والمستحضرات الطبيعية وحليب الرضع قدمتها رئيس وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية الصيدلانية سميرة شموط.كما تضمنت محاضرة حول مراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية قدمتها نائب عميد البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتورة سماح شطناوي، ومحاضرة حول متطلبات فواتير الاستيراد والتصدير قدمتها رئيس قسم الاستيراد والتصدير الصيدلانية منال عيسى، ومحاضرة حول متطلبات الدراسات التثبتية للأدوية المحلية قدمتها رئيس شعبة الفحص الأولي في مختبر الدواء الصيدلانية هبة عبد الرحيم، ومحاضرة حول متطلبات الدراسات التثبتية للأدوية المستوردة قدمتها الصيدلانية إسراء بشير، بالإضافة إلى جلسة نقاشية أدارها من المؤسسة رئيس شعبة الأدوية التي لها مثيل الصيدلانية مريم فوريكي وعن نقابة الصيادلة الصيدلانية رنا الكايد .