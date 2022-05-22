الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت مدير مديرية الدواء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة أمل أبو الرب إن المخزون الإستراتيجي لحليب الأطفال في الأردن كافٍ وآمن.



وبينت أبو الرب لـ " الوكيل الإخباري" أن أزمة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤثر على الأردن ابداً، موضحة أن المملكة تعتمد على أكثر من موقع تصنيعي في العالم.



وأشارت إلى أن الأردن يستورد الحليب من دول أوروبا، إلى جانب مُنتج محلي مُعتمد يسد الحاجة إذا ما حصل نقص.



وأوضحت أبو الرب أن كميات المخزون متوفرة لمدة متاحة وفقاً لصلاحية المنتج.



وتشهد الولايات المتحدة نقصاً نادراً في حليب الأطفال، في أزمة تثير قلق ملايين الآباء والأمّهات في سائر أنحاء البلاد.



وجاء هذا النقص عقب إغلاق مصنع في ولاية ميشيغن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه في تسبّبها في وفاة طفلين رضيعين.



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