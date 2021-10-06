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الأربعاء، 06-10-2021 09:48 م

الغذاء والدواء: نسعى لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية

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الوكيل الاخباري -  أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، سعي المؤسسة المستمر لتحفيز وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.

وقال مهيدات، إن سعي المؤسسة لتحفيز التنافسية يأتي من خلال دعم وتوسع الصناعة الدوائية الوطنية، وبما يكفل تعزيز الأمن الدوائي وتلبية حاجة السوق المحلي، إضافة إلى تعزيز الصادرات الدوائية الوطنية وفتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمامها مما يدعم الاقتصاد الوطني.

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