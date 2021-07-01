' الغذاء والدواء' : وقف منتج تجاري يستخدم لغايات علاجية

الوكيل الإخباري - أصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، قرارًا بإلغاء إجازة منتج الأغذية الخاص بالتخفيف من أعراض القولون (خلطة أعشاب طبيعية 250 غم) ومنتج الأغذية الخاص على شكل" شاي" لتسهيل عملية الهضم (350 غم).

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ويأتي ذلك ،وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، لعدم التزام أصحاب العلاقة بالشروط الواردة في كتاب الإجازة الصادر عن المؤسسة والإعلان عنها بادعاءات غير مجازة تتعلق بالتنحيف وتخفيف الوزن.



وأكد مهيدات في البيان ، أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الاستعمال الخاص تتابع بشكل حثيث ومستمر ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات لمنتجات أغذية خاصة سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالإستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام ٢٠١٧ .



ودعا مهيدات المواطنين إلى الرجوع للمؤسسة والتواصل معها قبل شراء المنتجات والخلطات العشبية ، للتأكد من أن هذه المنتجات وإعلاناتها مجازة حسب الأصول كما شدد على ضرورة شرائها من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها.

وحذّر مروجي هذه المنتجات سواء في الأسواق أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسويقها بادعاءات غير مجازة وغير مثبتة علميا ومضللة للمستهلك وتحت طائلة المساءلة .

وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني: (065008080)