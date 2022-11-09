الفايز: الحكومة تركز على دعم القطاع السياحي

الوكيل الإخباري - أكد وزير السياحة والآثار/ رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، أهمية ومكانة الأردن من حيث الأمن والاستقرار، وتعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا، وتحسن إيرادات الدخل السياحي منذ بداية العام.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنشيط السياحة، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد معرض سوق السفر العالمي wtm لندن 2022، لوسائل الإعلام الأجنبية المشاركة في المعرض.



وقدم الفايز شرحا عن مساهمة الطيران منخفض التكاليف في انتعاش الحركة السياحية للمملكة وما حققه من انعكاس في النتائج الإيجابية على قطاع السياحة، مبينا سبل جذب ودعم شركات الطيران المنخفض التكاليف لزيادة سعة الطيران إلى المملكة من خلال شركات طيران (راين أير، إيزي جت، ويز أير، ترانسافيا).



كما أكد أهمية هذا النوع من الطيران وانعكاسه الإيجابي على زيادة عدد السياح، حيث تنقل شركات الطيران السياح من مختلف الجنسيات الأوروبية والشرق أوسطية إلى المملكة.



وتناول في حديثه لوسائل الإعلام الأجنبية، الفرص الاستثمارية في صناعة السياحة والفنادق تحديداً في جنوب الأردن، مبيناً تركيز الحكومة الأردنية على دعم قطاع السياحة.



من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، دور وسائل الإعلام كشريك مهم لإيصال النتائج الإيجابية للمملكة، كونها نقطة جذب سياحي وتتمتع بمنتج فريد وجاذب للسياح.



وقال: إن هدفنا كمعنيين عن القطاع السياحي هو استعادة واسترداد أرقام الزوار ما قبل الوباء 2019، لافتاً إلى أن أرقام الزوار من الخليج إلى الأردن خلال العام الحالي أعلى مما كانت عليه في عام 2019.



وبين عربيات أن نحو 4500 سائح يوميًا يزورون البترا و2518 زائرا يوميا في جرش -وهي أعلى نسبة منذ وباء كورونا-، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا للتعافي الكبير.



وأشار إلى الحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة بشكل كبير في الدول الاوروبية والخليجية.



وأوضح عربيات أن شركة ويز أير، أعلنت عن إطلاق رحلة مباشرة من لندن إلى عمان بواقع (3 رحلات أسبوعية)، إضافة إلى خطوط طيران أخرى منخفضة التكلفة إلى الأردن مثل راين أير وأيزي جت وترانسافيا، إلى جانب إطلاق الخطوط الجوية المتحدة خط مباشر من العاصمة إلى عمان.



وتحدث عن إطلاق دليل جوردان باس -الدليل السياحي للوسائط المتعددة- إضافة إلى حملات الإكسبيديا والسكاي سكنر المستمرة للترويج للأردن كوجهة لكأس العالم في قطر، وكذلك حملة تريب أدفيزور العالمية للترويج للأردن على ميتا، مشيرا إلى أن هنالك برنامج الحوافز لمنظمي الرحلات السياحية الدولية، إضافة إلى الاستمرار في دعم حوافز الطيران العارض.