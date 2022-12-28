الفايز يطلع على سير العمل في الساحة الجمركية رقم 4 بالعقبة

الوكيل الاخباري - أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم الأربعاء، على سير العمل في الساحة الجمركية رقم 4 يرافقه محافظ العقبة خالد الحجاج ونائب رئيس السلطة مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن ومدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبد المجيد القرالة.



وأشاد الفايز بجهود محافظة العقبة وكوادر دائرة الجمارك العامة والجهات المعنية كافة خلال الأزمة بمنظومة النقل، والتي عملت بحرفية ومهنية عالية بتناغم ومسؤولية مشتركة أثمرت استمرار سلاسل التزويد من الحبوب والأدوية والبضائع المتنوعة من العقبة لمحافظات المملكة كافة.

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