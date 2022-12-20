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العقبة: حركة شحن طبيعية بالموانئ

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الثلاثاء، 20-12-2022 12:09 م

العقبة: حركة شحن طبيعية بالموانئ

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أن حركة شحن البضائع بمختلف أنماطها من والى محافظة العقبة تسير بالشكل المعتاد من خلال شركات النقل عبر طريقي وادي عربة والصحراوي وذلك بعد تفعيل خطة الطوارئ التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية بالنقل في المحافظة.

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وقال الحجاج إنه تم فتح غرفة عمليات تضم الدوائر الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات المعنية مهمتها ادامة سلسلة التوريد للمواد الغذائية والأدوية وجميع البضائع الأساسية من موانئ العقبة الى كافة وجهاتها بالمملكة .

 

وأضاف، أنه تم توفير ساحات اضافية لتخزين البضائع في الموانئ والمراكز الجمركية وفتح مسارب إضافية للتخليص الجمركي وتزويدها بكوادر فنية لإنجاز المعاملات الجمركية بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن طريقي وادي عربة والصحراوي يشهدان حركة نقل طبيعية من والى مدينة العقبة.


وبين مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبدالمجيد القرالة، أن الحركة الملاحية في ميناء العقبة تعمل بشكل طبيعي من حيث استقبال البواخر وانجاز المعاملات الجمركية وتسهيل حركة البضائع لتصل الى وجهاتها في مختلف محافظات المملكة .


وأشار إلى أنه تم تحميل حوالي 900 شاحنة خلال 24 ساعة الماضية محملة بمختلف انواع البضائع خاصة المواد الغذائية الأساسية والأعلاف وتمت معاينة عشرات الحاويات في ساحة رقم 4 الجمركية .


ولفت الى ان ميناء العقبة سيستقبل خلال الأيام القليلة القادمة عددا من البواخر التجارية القادمة من عدة دول منها بواخر قمح وسكر وفحم وحجر وأعلاف، مؤكدا جاهزية الموانئ لاستقبال البواخر وتفريغها ومناولتها لتزويد مدن المملكة بشتى انواع البضائع.


 




 

 


 

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