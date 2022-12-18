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الأحد، 18-12-2022 07:34 م

سلطة العقبة : إعفاء كل الحاويات المتأخرة في ساحات التخزين من الرسوم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، إنه جرى إعفاء كل الحاويات التي تأخرت في ساحات التخزين في العقبة من الرسوم.

وأضاف لـ "المملكة" أن الموانئ الأردنية تعمل بوتيرة عالية لمناولة مختلف أنماط السلع والبضائع في الوقت التي تواصل فيه الموانئ استقبالها للبواخر ومناولتها دون تأخير أو تكدس داخل ساحات الميناء.

وأكد أنه "وجّه كتابا لغرف الصناعة والتجارة ومكاتب التخليص، بعد قرار بتوجيه من رئيس الوزراء سابقا، مضمونه أن يكون الإعفاء لكل الحاويات التي تأخرت في ساحات التخزين".

"وجهت كتابا لكل المعنيين أنه سيتم إعادة كل دينار دفعته أي حاوية بأثر رجعي، لأننا غير قادرين على تعديل النظام حاليا"، وفق بخيب.

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