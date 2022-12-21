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نقيب شركات التخليص يتوقع الانتهاء من كافة الحاويات المتأخرة الأسبوع المقبل

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الأربعاء، 21-12-2022 10:32 ص

نقيب شركات التخليص يتوقع الانتهاء من كافة الحاويات المتأخرة الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أنه تم تحميل نحو 5-6 آلاف حاوية خلال الأيام الخمسة الماضية من ميناء الحاويات وسط وتيرة عمل متسارعة.اضافة اعلان


وقال أبو عاقولة لـ"الوكيل الإخباري"، إن حركة المناولة وتحميل الحاويات من موانئ العقبة تجري بشكل انسيابي ودون أي عوائق، متوقعا الانتهاء من تحميل ونقل الحاويات المتأخرة عن الفترة الماضية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن سعة ميناء الحاويات وصلت إلى 83% حيث تواجدت فيه 13 ألف حاوية قبل استئناف العمل بعد فك إضراب أصحاب الشاحنات، أما عدد الحاويات حتى الساعة 12 من فجر اليوم الأربعاء فقد بلغت نحو 11.772 حاوية وذلك في ظل استمرار حركة استقبال الحاويات الجديدة بالميناء.

وأشار أبو عاقولة إلى أن الشاحنات مستمرة بنقل المواشي والحبوب والسيارات والحديد والأخشاب والفحم من الميناء الرئيسي إلى داخل العقبة ومختلف محافظات المملكة عبر الطريق الصحراوي وطريق وادي اليُتم.

وبيّن أن حركة نقل البضائع والحاويات من العقبة إلى وجهاتها المختلفة تتم بصورتها الطبيعية وأن أعداد الشاحنات بازدياد منذ فك الإضراب.

وكانت عادت حركة الشحن منذ فك إضراب الشاحنات السبت الماضي، بعد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة حول مطالب أصحاب الشاحنات.

 




 

 


 

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