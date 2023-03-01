الفايز يعود طالبتين تعرضتا لحادث سقوط مروحة بمدرسة في العقبة

الوكيل الاخباري - عاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز الطالبتين اللتين تعرضتا لسقوط مروحة هوائية معلقة في أحد الصفوف المدرسية التابعة لمدرسة حكومية بالعقبة، ما نتج عن الحادثة إصابات جُرحية لإحداهن وارتجاج بسيط للأخرى.



واطمأنّ الفايز على الوضع الصحي للطالبتين في المستشفى الإسلامي بالعقبة، يرافقه مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور سالم الرفوع، و اطلع على سير الإجراءات الطبية وسرعة الاستجابة من قبل الطبيب المختص، مبدياً استعداده لتقديم المساعدة المطلوبة لتعافي الطالبتين.



وأكد الفايز ضرورة مراعاة السلامة العامة في المدارس وخلق بيئة آمنة لأبناء المحافظة.



وشدد على وجوب أخذ الحيطة والحذر الشديدين في التعامل مع مراوح الأسقف في مدارس منطقة العقبة، تفاديا لأي حادث مشابه قد ينتج عنه إيذاء للطلبة وخصوصا الأطفال، بوصفهم جيل المستقبل المزهر للوطن.

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