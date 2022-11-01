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الثلاثاء، 01-11-2022 05:26 م

الفايز ينعى العين الأسبق واصف عازر

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق واصف عازر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

واعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، خاصة في مجال العمل البرلماني ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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