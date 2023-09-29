الفحيص: إزالة بسطات ولافتات للحفاظ على السلامة العامة

الوكيل الاخباري -

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نظمت بلدية الفحيص حملة إزالة بسطات ولافتات تشكلان خطرا على السلامة العامة.وقال رئيس البلدية عمر العكروش إن الحملة بدأت الأسبوع الماضي، بعد رصد العديد من الاعتداءات على الشوارع، من بسطات لعرض البضائع والخضار أو لافتات، وكلها تشكل خطورة على المارة والمركبات.وأوضح العكروش أن البلدية مستمرة بمراقبة جميع شوارع المدينة وإزالة الاعتداءات.ودعا العكروش أصحاب المحال التجارية، إلى عدم عرض بضائعهم، خارج محالهم والابتعاد عن الرصيف، والتأكد من تثبيت لافتات المحال، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.