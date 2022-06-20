الفراية : الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن المملكة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان ولا تمن بذلك على أحد.



وأضاف الفراية, خلال الاحتفال الذي أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين في مبنى جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران من كل عام أن الأردن قدم المساعدة للاجئين من دول مختلفة في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة لمن يمد يد العون لهم.



وأوضح الفراية أن اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية واصفا الظرف الاقتصادي في العالم بالضاغط ما تسبب بعدم وجود دعم كاف للاجئين لانكفاء الدول على ذاتها.

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