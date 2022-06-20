الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : اشتباه بتسمم أشخاص داخل مطعم بعمان

الفراية : الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان

نادي العاملين في جامعة اليرموك يحتفل بالأعياد الوطنية

حماية الطبيعة تراجع حدود المناطق المهمة للتنوع الحيوي في الأردن

إحياء يوم اللاجئ العالمي في مخيم مريجيب الفهود بالأزرق

ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل الأردن ومصر وتركيا

باحثون من فرنسا والمانيا يزورون الجامعة الأردنية

مهرجان ترفيهي للأطفال السوريين بالطفيلة

وفد رسمي يبحث في اليونان تتبع الأغذية وتصنيف المنشآت الغذائية

الحكومة تعلن عن توفر فرص عمل للشباب

الإثنين، 20-06-2022 11:16 م

الفراية : الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان

620227131030988002829


الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن المملكة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان ولا تمن بذلك على أحد.

وأضاف الفراية, خلال الاحتفال الذي أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين في مبنى جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران من كل عام أن الأردن قدم المساعدة للاجئين من دول مختلفة في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة لمن يمد يد العون لهم.

وأوضح الفراية أن اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية واصفا الظرف الاقتصادي في العالم بالضاغط ما تسبب بعدم وجود دعم كاف للاجئين لانكفاء الدول على ذاتها. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1036436093_171_0_2900_2047_1920x0_80_0_0_1113b37185abbeec4f4cd6b90830327e

الامن العام : اشتباه بتسمم أشخاص داخل مطعم بعمان

f

نادي العاملين في جامعة اليرموك يحتفل بالأعياد الوطنية

w

حماية الطبيعة تراجع حدود المناطق المهمة للتنوع الحيوي في الأردن

2202214173553663459139

إحياء يوم اللاجئ العالمي في مخيم مريجيب الفهود بالأزرق

8

باحثون من فرنسا والمانيا يزورون الجامعة الأردنية

6202219222649705926302

مهرجان ترفيهي للأطفال السوريين بالطفيلة

أخبار متعلقة
فرايه

الفراية: ذاهبون إلى 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر القادمة

w

فريق من اللاجئين السوريين يشارك في المسابقة الوطنية الأولى للسومو روبوت

Untitled-1-541

الفراية: ضبط عمالة وافدة مخالفة يوميا