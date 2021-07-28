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الأربعاء، 28-07-2021 09:57 م

الفراية: تشغيل كامل لمركز جابر الأحد وإجراءات جديدة

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخليّة مازن الفرّاية أنّه وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من تموز، وبعد إجراء الترتيبات الميدانيّة الكاملة مع الجانب السّوري، سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للأول من آب التشغيل الكامل لمركز حدود جابر.اضافة اعلان


وستشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:

أوّلاً: إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب.
ثانياً: السّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه.
ثالثاً: السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني.
رابعاً: السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً.
خامساً: السّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

 




 

 


 

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