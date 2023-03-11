الفراية يزور مركز الرقابة بالمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة

الوكيل الإخباري - زار وزير الداخلية مازن الفراية اليوم السبت، مركز الرقابة والتنسيق المشترك في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة.

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والتقى الفراية، خلال زيارته، بالعاملين فيه واطلع على إجراءات المركز الذي أنشئ في نهاية العام الماضي بهدف الرقابة على السلامة العامة في المصانع العاملة في المنطقة الصناعية.



كما استمع الوزير إلى إيجاز قدمه مدير المركز حول المهام والواجبات التي ينفذها المركز في الرقابة على الإجراءات القياسية المتعلقة بالسلامة العامة في المنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع.



وأكد الفراية في اللقاء الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج على ضرورة الاستمرار في التعاون والتنسيق فيما بين المركز من جهة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى لتمكين المركز من القيام بمهامه على أكمل وجه وتحقيق أعلى درجات الجودة في تطبيق معايير السلامة العامة وضمان تأمين مناخ آمن للعمل والاستثمار في المنطقة الصناعية الجنوبية، وكذلك المراجعة المستمرة لأنظمة السلامة العامة، وتعزيز ثقافة السلامة للمصانع، بالإضافة إلى خفض قيمة المخاطر التي قد تواجه المنشآت الصناعية.