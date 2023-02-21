الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 01:40 م

الجمارك: تقديم كافة التسهيلات لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاستيراد والتصدير

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الوكيل الإخباري - التقى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، بهدف السعي لتحسين البيئة الاستثمارية في العقبة والتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان


وأكّد القضاة خلال اللقاء أن دائرة الجمارك على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير سواء داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو في المملكة عموماً، مشيراً إلى أن الجمارك تعمل باستمرار على تطوير إجراءاتها وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمتلقي الخدمة، لا سيما وأن دائرة الجمارك ومنذ مدة عملت على حوسبة معظم إجراءاتها، بما يضاهي أحدث الممارسات العالمية. 

من جانب آخر أكّد القضاة خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة تجارة العقبة ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين، بحضور محافظ العقبة ومدير شرطة العقبة، على ضرورة معالجة جميع المشكلات والعوائق التي تواجه قطاع المستثمرين، مشيراً إلى أن أبواب الدائرة مفتوحة باستمرار لتلقي أي ملاحظات أو مقترحات، أو في حال مواجهة أي عقبات أو مشكلات توجه سير العمل.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تخص القطاع التجاري والصناعي، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجه البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية، ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع إجراءات الاستيراد والتصدير وتخمين البضائع والمعاينة، حيث أوضح القضاة أن عمليات التخمين للبضائع تستند إلى مرجعيات وأسس واضحة تراعي العدالة والموضوعية وسلامة الإجراءات، وبخصوص نسبة البضائع التي يتم تحويلها للمسرب الأحمر، أشار القضاة إلى أن هذا الأمر محكوم بمبادئ إدارة المخاطر والانتقائية، بهدف التسهيل على المستثمرين والتجار الملتزمين مقابل التركيز على البضائع الأكثر خطورة.

 




 

 


 

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