الفرّاية يقرر إغلاق 4 أقسام بمستشفى خاص وإيقاف استقبال المرضى لمتابعة "ضبط العدوى"

الوكيل الاخباري - بناء على تقرير اللَّجنة المشكلة للكشف على أحد المستشفيات الخاصَّة، وبعد سحب العينات اللازمة من أقسامه لمتابعة موضوع ضبط العدوى؛ قرَّر وزير الصحَّة بالوكالة، وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، إغلاق أقسام الكورونا والعمليَّات والخداج والعناية الحثيثة، في المستشفى المعني.

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كما تضمَّن القرار وقف استقبال المرضى في المستشفى، باستثناء الحالات الطارئة، وذلك حفاظاً على الصحَّة العامَّة، ولحين التأكد تماماً من زوال الأسباب.



ويأتي القرار استناداً لأحكام المادَّة رقم (11/د) من قانون الصحَّة العامَّة رقم (47) لسنة 2008م.