الفينيق: 46% من النساء العاملات يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة صادرة من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أن 46% من عينة الدراسة التي تجاوزت الـ 380 امرأة عاملة في محافظات (الطفيلة، مأدبا، الكرك، معان) يحصلن أجراً ينخفض عن الحد الأدنى للأجور.

اضافة اعلان



كما بينت الدراسة، التي صدرت اليوم الاثنين، عن وجود علاقة بين تدني أجور النساء في العمل وصحتهن الجسدية، حيث تحرم معظم النساء من التأمين الصحي والحمايات الاجتماعية في حال تقاضيهن أجورا تنخفض عن الحد الأدنى المحدد بـ260 ديناراً.



وقالت الباحثة في المركز علا بدر، في جلسة متخصصة لمناقشة نتائج الدراسة التي حملت عنوان "سلامة المرأة في العمل" عقدها المركز اليوم، إن العنف ضد النساء في مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة، يعمل على تدني مشاركة المرأة اقتصادياً وعزوف الكثير منهن عن الالتحاق بسوق العمل.



وكشفت الدراسة عن نسبة توفر الصحة والسلامة المهنية للمرأة في سوق العمل، حيث بلغت 47.8 %، ما يعني أن أكثر من نصف النساء معرضات لإصابات عمل على اختلاف نسب خطورتها، وأظهرت أن الحقوق القانونية المالية كالقروض وصناديق الادخار لا تطبق إلا على 13 % من عينة الدراسة، ما يغيب تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، وتأثر صحتهن نتيجة غياب التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة للرواتب.