الأحد 26-09-2021
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الأحد، 26-09-2021 07:45 م

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

كورونا 5


الوكيل الاخباري - أوصت نتائج دراسة حديثة باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي ضمن مرجعية موحدة.

وخلصت الدراسة، التي جاءت بعنوان:"تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الأردن"، التي أطلق نتائجها المجلس الأعلى للسكان ومشروع شير نت، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة، اليوم الأحد، إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الصحيين العام والخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.

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