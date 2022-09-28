الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

لبنان .. متظاهرون يحتجون على ملف انفجار مرفأ بيروت

شباب العاصمة تنفذ انشطة متنوعة في مراكزها

الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس

الموافقة على طلب تأسيس حزب سما الأردن الديمقراطي

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الخطير لن يعطي شرعية أو أمنا لإسرائيل

القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

حماية المستهلك توجه نصائح لتقليل فاتورة الشراء

عقل يتوقع انخفاض البنزين 5.5 قرشا ورفع الديزل 3.5 قرشا الشهر القادم

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الأربعاء، 28-09-2022 01:22 م

القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

0cac7319-f811-46a4-84ea-e0461ccdb13e


الوكيل الإخباري - واصلت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الموجهة للقبض على تجار المخدرات ومروجيها ومداهمة أوكارهم في محافظات المملكة.

وبيَّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، نفذوا 3 عمليات نوعية جديدة أفضت لإلقاء القبض على أربعة تجار ومروجين في محافظة العقبة ولواء الرمثا، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة.

وأضاف أنه وفي محافظة العقبة ألقي القبض على تاجر للمواد المخدرة بعد جمع المعلومات عنه والتأكد من حيازته لكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبتفتيش منزله بالتنسيق مع الجمارك عُثر على 3 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 10 الآف حبة مخدرة .

وفي لواء الرمثا جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى منهما على شخص مطلوب، حاول استخدام سلاح ناري أوتوماتيكي ضد القوة الامنية، وعُثر بحوزته على كميات من الحشيش المخدرة المعدة للبيع، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته.

اضافة اعلان


فيما أُلقي القبض في القضية الثانية بلواء الرمثا، على شخصين من مروجي وتجار المواد المخدرة وضُبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المختلفة المُعدة للبيع وسلاح ناري.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1623751898189

شباب العاصمة تنفذ انشطة متنوعة في مراكزها

r6S07gEv9Mpwu6vue6k1h4NJZ405n2QSt2nNt2Ff

انطلاق عروض فيلم الهيبة في الاردن

63341f2101e0b

الموافقة على طلب تأسيس حزب سما الأردن الديمقراطي

cow-gb101b9da0_1280

زراعة المفرق: تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية

262338_1_1601791079

اختتام فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في الزرقاء

WhatsApp Image 2022-09-28 at 12.14.55 PM

إجراء عمليات نوعية في مستشفى الإيمان الحكومي

أخبار متعلقة
القبض على شخص - (تعبيرية)

القبض على معتدٍ على أحد الأشخاص أمام عائلته في الرمثا

309001329_1168004480594710_236715839234383598_n

ضبط 35 اعتداء على خط مياه رئيسي في معان - صور

الترخيص

بيان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

62-141243-jordanian-aqaba-gate-history-4

إجراءات وقائية للتخفيف من آثار الحر في العقبة.. والحرارة تقترب من الـ 50

main_image630de0584c9ea

الأمن ينشر فيديو لحظة ضبط شخص متورط بالمخدرات بالأردن - فيديو

الأمن العام

الامن العام : ضبط ٤ أشخاص من عائلة واحدة يروجون الماريجوانا - صور