القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

الوكيل الإخباري - واصلت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الموجهة للقبض على تجار المخدرات ومروجيها ومداهمة أوكارهم في محافظات المملكة.



وبيَّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، نفذوا 3 عمليات نوعية جديدة أفضت لإلقاء القبض على أربعة تجار ومروجين في محافظة العقبة ولواء الرمثا، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة.



وأضاف أنه وفي محافظة العقبة ألقي القبض على تاجر للمواد المخدرة بعد جمع المعلومات عنه والتأكد من حيازته لكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبتفتيش منزله بالتنسيق مع الجمارك عُثر على 3 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 10 الآف حبة مخدرة .



وفي لواء الرمثا جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى منهما على شخص مطلوب، حاول استخدام سلاح ناري أوتوماتيكي ضد القوة الامنية، وعُثر بحوزته على كميات من الحشيش المخدرة المعدة للبيع، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته.

اضافة اعلان



فيما أُلقي القبض في القضية الثانية بلواء الرمثا، على شخصين من مروجي وتجار المواد المخدرة وضُبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المختلفة المُعدة للبيع وسلاح ناري.





