ضبط 35 اعتداء على خط مياه رئيسي في معان - صور

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – شركة مياه العقبة – إدارة مياه الحسينية أنها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك وتشكيلاتها بالتنسيق مع المنسق الأمني حملة لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لاستخدامها لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي.

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وبينت الوزارة أنه تم ضبط 35 اعتداء تزود مرشات واكشاك على جنبات الطريق وازالتها.

وأوضحت أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة أنه بمتابعة من مدير عام شركة مياه العقبة وبالتنسيق مع محافظ معان فيصل المحاميد نظمت إدارة مياه الحسينية الحملة بحضور متصرف اللواء ومدير مركز امن الحسينية ورئيس بلدية الحسينية الجديدة وكوادر مكتب كهرباء الحسينية وكوادر مياه الحسينية.



وشرعت شركة مياه العقبة وباسناد من كوادر مديرية الأمن العام – مركز امن الحسينية بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة لتزويد مرشات لغسيل السيارات وفصل خطوط الكهرباء وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويل المخالفين لمتصرف اللواء لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .



