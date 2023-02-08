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الأربعاء، 08-02-2023 09:27 م

القبض على سارق مصاغ ذهبي من أحد محال المجوهرات في إربد

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الوكيل الإخباري - تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من القبض على سارق مصاغ ذهبي من أحد محال المجوهرات بأسلوب المغافلة بمدينة إربد.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ مالك أحد محال المجوهرات تقدم بشكوى لدى مديرية شرطة اربد لقسم البحث الجنائي بتعرضه للسرقة بأسلوب المغافلة، بعد أنّ دخل شخص مجهول لمحله وطلب مشاهدة مجموعة من أساور الذهب والمصاغات وغافله وقام بسرقتها ولاذ بالفرار .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تم تحديد هوية ذلك الشخص ومكان وجوده ، وأُلقي القبض عليه وضُبطت أساور ذهبية من المسروقات، وما زالت التحقيقات مستمرة .

 




 

 


 

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