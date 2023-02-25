السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 25-02-2023 08:15 م

القبض على شخصين أقدما على إضرام النار بمنزل مواطن في إربد

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ بلاغاً ورد أمس باشتعال النار في أحد المنازل غرب محافظة إربد، إذ تم التحرك للمكان والعمل على إخماد النار ولم تقع إصابات تذكر. اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات الأولية بعد اخماد الحريق اشارت الى وجود شبهة جنائية باشتعال النار وأنّ الحريق تم بفعل فاعل وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة غرب إربد لمتابعة التحقيق في القضية. 

وأكّد الناطق الإعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الاسبقيات والقي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما باضرام النار في المنزل بالاشتراك إثر خلاف مع صاحبه وستتم إحالتهما للقضاء.

 




 

 


 

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