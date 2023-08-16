الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 16-08-2023 10:06 م

القبض على مطلق نار احتفالًا بالثانوية اصاب طفلة في جرش

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه اسعفت للمستشفى في محافظة جرش مساء اليوم طفلة تبلغ ثمان سنوات من العمر اثر اصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الراس اثناء وجودها داخل منزل ذويها وما زالت الطفله قيد العلاج بحالة صحية سيئة. اضافة اعلان


واكد الناطق الاعلامي انه وفور تلقي البلاغ تحرك فريق تحقيقي للمكان وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة ليتمكنوا وخلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من احدى احتفالات الثانوية العامة حيث القي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

وأكد ان مديرية الأمن العام تتابع وتحقق بجميع البلاغات والمعلومات الواردة ويد العدالة ستطال كل المتجاوزين على امن المجتمع وسلامة الأبرياء.

 




 

 


 

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