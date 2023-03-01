القبض على 11 تاجرًا ومروجًا للمخدرات في عمان وعجلون ومعان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال ال 48 ساعة الماضية مع عدد من القضايا النوعية المرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات في اطار حملاتهم المستمرة على اشكال التعامل مع تلك السموم كافة ومنع نشرها بين افراد المجتمع .



وأكّد انه ومن خلال تلك القضايا القي القبض على 11 تاجراً مروجا للمخدرات وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة النارية ففي البادية الوسطى تم التعامل مع قضيتين دوهمت في الاولى خيمة استخدمها 3 أشخاص من تجار المخدرات لتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والقي القبض عليهم وضبط داخل الخيمة 20 الف حبة مخدرة فيما جرى في القضية الثانية القاء القبض على شخص من تجار المخدرات اثناء نقله للمواد المخدرة باتجاه احدى محافظات الجنوب وضبط بحوزته سبعة كفوف من الحشيش .



هذا وتم في محافظة العاصمة التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض خلالها على اربعة تجار مروجين بعد مداهمتهم وضبط في القضية الاولى سبعة كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة بحوزة مروج فيما ضبط في القضية الثانية بحوزة مروجين نصف كيلو حشيش وكمية من الكريستال وسلاح ناري وفي القضية الثالثة ضبطت 1000 حبة مخدرة بحوزة مروج .



وفي محافظة عجلون تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على مروج للمخدرات ومطلوب مصنف بالخطر وبحقه طلبات بقضايا السلب والاتاوات والشروع بالقتل وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة فيما جرى في القضية الثانية مداهمة تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 3 الاف حبة مخدرة .



كما القي القبض في محافظة معان على مروج للمخدرات وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة وتم احالة المقبوض عليهم كافة للمدعي العام لمحكمة امن الدولة.

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