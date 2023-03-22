القبض على 15 مروجاً للمخدرات خلال 48 ساعة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنَّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال ال 48 ساعة الماضية مع عدد من القضايا النوعية المرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات في اطار حملاتهم المستمرة على اشكال التعامل مع تلك السموم كافة ومنع نشرها بين افراد المجتمع .



وأكّد أنّه ومن خلال تلك القضايا أُلقي القبض على 15 مروجاً من بينهم تجّار ومهربون للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة النارية.



ففي محافظة العاصمة تم التعامل مع ثلاث قضايا أُلقي القبض في القضية الاولى على ثلاثة اشخاص جنوب العاصمة بعد مداهمة مكان وجودهم وضبط بحوزتهم 34 كف حشيش وكمية من مادة الكوكايين والكريستال المخدرة ، فيما جرى في احدى مناطق شمال عمان مداهمة مركبة بداخلها تاجران للمخدرات بعد متابعتهما من محافظة المفرق والتأكد من نقلهما لكميات من المواد المخدرة، إذ القي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 21 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة ، كما ودوهمت شقة جنوب العاصمة يستخدمها مروجون لتخزين وبيع المخدرات وألقي القبض على مروجين اثنين داخلها وبحوزتهما 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من مادة الكوكايين وكمية من الحبوب المخدرة .



وفي إحدى مناطق غرب البلقاء وبعد جمع المعلومات عن قيام أشخاص من مروجي المخدرات وتجارها باستخدام أحد المنازل لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة إذ جرت مداهمته وأُلقي القبض داخله على شخصين وضُبط بحوزتهما سلاح ناري اضافة الى 313 شتلة من اشتال الماريجوانا المخدرة ، وفي محافظة مادبا أُلقي القبض على مروجَين مسلحَين داخل مركبتهما أثناء نقلهما لكمية من المخدرات وضبط داخل المركبة تسعة كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة .



وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على مروج وبحوزته 11 كف حشيش ، وأُلقي القبض كذلك في محافظة معان على تاجرَين للمخدرات بعد مقاومتهما القوة الامنية وضبط بحوزتهما سلاح ناري و 2000 حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش ، وفي القضية الأخيرة التي تم التعامل معها فقد القي القبض على مروج في محافظة العقبة وضبط بحوزته 1100 حبة مخدرة .



وتمت إحالة المقبوض عليهم كافة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

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