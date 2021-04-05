القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

الوكيل الاخباري -

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بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (399) حالة، فيما غادرت (383) حالة.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3182) حالة.وتالياً: القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمال:نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%إقليم الوسط:نسبة إشغال أسرّة العزل: 63%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 41%إقليم الجنوب:نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 46%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%