الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

الأحد، 30-04-2023 10:55 ص

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

علم-الاردن-780x470


الوكيل الإخباري - عبر القطاع التجاري والخدمي عن فخره واعتزازه بكل الجهود التي يبذلها عمال الأردن بمختلف الميادين والمواقع، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية.

اضافة اعلان


واستذكر القطاع التجاري والخدمي الرعاية والاهتمام الذي يلقاه عمال الأردن من جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير التدريب اللازم لهم من أجل دخول سوق العمل مؤهلين مهنيا وفنيا.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، في بيان اليوم الأحد بمناسبة "يوم العمال" الذي يصادف يوم غد الاثنين، إن العمال حظوا على الدوام برعاية جلالة الملك وتمكينهم من القيام بدور فاعل ومؤثر في خدمة الوطن وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وضمان حقوقهم على الشكل الذي يؤمن لهم العيش الكريم والمستقبل الآمن.

وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الأردني جراء الأحداث المتتالية بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ما زال قادرا على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة البطالة.

وأكد الحاج توفيق ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بمجالات التدريب للعمال الأردنيين وصقل مهاراتهم للارتقاء بمستوى كفاءتهم التي تؤهلهم للعمل بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.


ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه عمال الأردن في سائر ميادين العمل والإنتاج ودفع مسيرة البناء والتطوير والتحديث والمساهمة بالنهضة الاقتصادية وتقدم ورفعة الوطن بكل كفاءة واقتدار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككك

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

1682837330201

محاضرة عن تحولات مدينة عمان في الرواد الكبار

وزارة الخارجية

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

البنك المركزي (5)

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

البنك المركزي (5)

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

220232115052320862209

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

أخبار متعلقة
643568c48261e

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

1681145992885

رئيس الوزراء يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

03_1

الملك يؤكد ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن

2

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني

642866d4665e2

الملك والعاهل البحريني يؤكدان على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

الملك-1-1

الملك يجري اتصالاً هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات