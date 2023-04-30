القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الوكيل الإخباري - عبر القطاع التجاري والخدمي عن فخره واعتزازه بكل الجهود التي يبذلها عمال الأردن بمختلف الميادين والمواقع، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية.



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واستذكر القطاع التجاري والخدمي الرعاية والاهتمام الذي يلقاه عمال الأردن من جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير التدريب اللازم لهم من أجل دخول سوق العمل مؤهلين مهنيا وفنيا.



وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، في بيان اليوم الأحد بمناسبة "يوم العمال" الذي يصادف يوم غد الاثنين، إن العمال حظوا على الدوام برعاية جلالة الملك وتمكينهم من القيام بدور فاعل ومؤثر في خدمة الوطن وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وضمان حقوقهم على الشكل الذي يؤمن لهم العيش الكريم والمستقبل الآمن.



وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الأردني جراء الأحداث المتتالية بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ما زال قادرا على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة البطالة.



وأكد الحاج توفيق ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بمجالات التدريب للعمال الأردنيين وصقل مهاراتهم للارتقاء بمستوى كفاءتهم التي تؤهلهم للعمل بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.



ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه عمال الأردن في سائر ميادين العمل والإنتاج ودفع مسيرة البناء والتطوير والتحديث والمساهمة بالنهضة الاقتصادية وتقدم ورفعة الوطن بكل كفاءة واقتدار.