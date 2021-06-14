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الإثنين، 14-06-2021 02:04 م

تعرف على أهم شروط تقديم الأرجيلة.. على رأسها عدم مشاركتها لأكثر من شخص

ارجيله


الوكيل الإخباري -أحمد الجراح- وجّه وزير السياحة والآثار نايف الفايز أمس الأحد كتاباً لرئيس جمعية الفنادق السياحية عبد الحكيم الهندي يدعوه من خلاله بالتعميم على منتسبي الجمعية من أصحاب المنشآت المرخص لها بتقديم الأرجيلة، تقديم تعهد رسمي بالالتزام بشروط تقديمها، قبل المباشرة بالعمل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
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وكانت اهم الإجراءات الوقائية التي عممتها الجهات المسؤولة على المنشآت أثناء تقديم الأرجيلة؛ الالتزام بنسبة لا تزيد عن 50 % من الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى استبدال مستلزمات استخدام الأرجيلة بعد كل استخدام لمرة واحدة فقط، والالتزام بعدم مشاركتها لأكثر من شخص في الوقت نفسه.

واشترطت أن لا تقل المسافة بين كل طاولة وأخرى عن مترين، ومراعاة غسل وتطهير الأرجيلة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل استخدام، وأن لا يزيد عدد الأشخاص على نفس الطاولة عن 4، وأن لا يسمح لمقدمي الأرجيلة باختبارها قبل تقديمها.

إضافة إلى تنظيف وتطهير جميع المرافق ومناطق التلامس والأدوات المستخدمة بشكل دوري ومستمر، وتطهير دورات المياه بشكل كامل ودوري بعد كل استخدام، ووضع ملصقات أرضية أو علامات واضحة لأماكن الوقوف بحيث تضمن تطبيق مفهوم التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين في مناطق الانتظار مثل المداخل وأماكن بيع المأكولات والمشروبات .

 




 

 


 

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