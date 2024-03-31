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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الأحد، 31-03-2024 01:58 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

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الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأحد 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 6 دول شقيقة وصديقة.اضافة اعلان


وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 65 إنزالاً جوياً أردنياً، و119 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

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