القوات المسلحة تعزز مستشفى النديم الحكومي بمستشفى ميداني متحرك

الوكيل الاخباري -

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عززت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الاثنين، مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا بمستشفى ميداني متحرك، لمساندة المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لها، وزيادة قدرتها على التعامل مع جائحة كورونا بكل كفاءة ومهنية عالية.وجاء إرسال المستشفى الميداني المزود بجميع التجهيزات الطبية والعلاجية اللازمة، وعدد من الأسرة تشمل وحدات (ICU)، للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، والتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد الوفيات والمصابين بالفيروس خلال المرحلة الحاليةيشار إلى أن القوات المسلحة عززت المستشفيات الحكومية في محافظتي السلط والكرك بمستشفيات ميدانية متحركة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإسناد القطاع الصحي الأردني للقيام بعمله على أكمل وجه، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.