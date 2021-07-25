القوات المسلحة تواصل حملة التطعيم لمرتباتها ضد كورونا

الوكيل الإخباري - واصلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية بتنفيذ حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا لكافة مرتبات القوات المسلحة من خلال مراكز ووحدات الإسناد الطبي والمستشفيات الميدانية المتحركة.

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وقال قائد طب الميدان العميد الطبيب حسين الضمور: "تأتي هذه الحملة امتداداً للحملة الوطنية للتطعيم، حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على تسخير كافة الإمكانيات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها، وإكسابهم المناعة ضد فيروس كورونا"، مضيفاً أن نسبة حملة المطاعيم الوطنية بلغت (94%) حتى الآن.



يشار إلى أن الحملة بدأت منذ يوم 28 نيسان وضمن الأولويات المعدة بحسب الفئات العمرية المستهدفة، لتشمل كافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.