البكار يوجه بدراسة إجراءات مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الوزير زار كل مديرية وبعد الإستماع إلى شرح كل مدير وأخذ ملاحظات الموظفين والمراجعين حول آلية العمل شكل لجنة لكل مديرية لتدرس كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات.
وبين أن الهدف من تشكيل اللجنتين تبسيط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وتسريع إنجاز معاملاتهم توفيرا لوقتهم وجهدهم على أن تقوم كل لجنة بتسليم تقريرها بنتائج أعمالها للوزير خلال إسبوعين من تاريخ تكليفهما.
