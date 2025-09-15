الإثنين 2025-09-15 12:23 م
 

البكار يوجه بدراسة إجراءات مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 15-09-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   وجه وزير العمل الدكتور خالد البكار بدراسة إجراءات كل من مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط  وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الوزير  زار كل مديرية وبعد الإستماع إلى شرح كل مدير وأخذ ملاحظات الموظفين والمراجعين حول آلية العمل شكل لجنة لكل مديرية لتدرس كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات.


وبين أن الهدف من تشكيل اللجنتين تبسيط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وتسريع إنجاز معاملاتهم توفيرا لوقتهم وجهدهم على أن تقوم كل لجنة بتسليم تقريرها بنتائج أعمالها للوزير خلال إسبوعين من تاريخ تكليفهما.

 
 
