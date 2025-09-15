البكار يوجه بدراسة إجراءات مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات

الوكيل الإخباري- وجه وزير العمل الدكتور خالد البكار بدراسة إجراءات كل من مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الوزير زار كل مديرية وبعد الإستماع إلى شرح كل مدير وأخذ ملاحظات الموظفين والمراجعين حول آلية العمل شكل لجنة لكل مديرية لتدرس كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات.