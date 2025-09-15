الاحتلال يعرقل تنقل طلاب المدارس في مخيم شعفاط

ونقلت عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال منعت عدة حافلات تقلّ طلابًا من الخروج من المخيم، واحتجزت عشرات الطلبة في ساحة الانتظار، بمحاذاة الحاجز العسكري المُقام عند مدخله.
