الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

الاحتلال يعرقل تنقل طلاب المدارس في مخيم شعفاط

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-09-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقّل طلاب المدارس في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


ونقلت عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال منعت عدة حافلات تقلّ طلابًا من الخروج من المخيم، واحتجزت عشرات الطلبة في ساحة الانتظار، بمحاذاة الحاجز العسكري المُقام عند مدخله.
 
 
