الإثنين 2025-09-15 09:01 ص
 

إحالة موظفين في أمانة عمان إلى التقاعد المبكر - أسماء

أمانة عمان الكبرى
امانة عمان الكبرى
 
الإثنين، 15-09-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   وافق رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور  يوسف الشواربة على إلغاء انهاء خدمات 44 موظفا وتمديد خدماتهم لغاية 30/1/2026 على ان يتم احالتهم الى التقاعد المبكر اعتبار من تاريخ 31/1/2026.

كما وافق الشواربة على تنسيب لجنة الموارد البشرية بترفيع الموظفين غير المصنفين الى الدرجة التي تلي درجاتهم الحالية.

وتاليا الاسماء:

 


Image1_920251583355692963278.jpg
Image2_920251583355692963278.jpg
Image3_920251583355692963278.jpg

 
 
