الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

المحادثات التجارية الأميركية الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني

علما الولايات المتحدة والصين
 
الإثنين، 15-09-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   تستمر المحادثات الأميركية الصينية في مدريد لليوم الثاني، الاثنين، لمناقشة التوتر التجاري واقتراب الموعد النهائي لتخارج الصين من تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".اضافة اعلان


وهذه الجولة هي الرابعة خلال أربعة أشهر، واختتمت المحادثات أمس الأحد بعد نحو ست ساعات دون مؤشرات على إحراز تقدم.

وقال مسؤول في الحكومة الأميركية إن المحادثات ركّزت على تطبيق "تيك توك" والرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي، دون أن يُقدّم مزيدًا من التفاصيل.

ويقود الوفدين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ.

وبدأت سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين في مدن أوروبية منذ أيار، في محاولة لتسوية الخلافات التي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وما أعقبه من اتخاذ تدابير للرد من جانب الصين، والتي شملت فرض رسوم مرتفعة بالمثل على السلع الأميركية ووقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

ولم تكن التوقعات تشير إلى إحراز تقدم كبير في محادثات مدريد، إذ رأى خبراء أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي تمديد إضافي للموعد النهائي الذي يُلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بالانسحاب من السوق الأميركية بحلول 17 أيلول أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الصينية في مدريد للصحفيين إن هناك إمكانية عقد مؤتمر صحفي ختامي بعد ظهر الاثنين، في إشارة إلى احتمال انتهاء المحادثات سريعًا، وامتدت بعض المحادثات السابقة التي تناولت قضايا أكثر تعقيدًا مثل شحنات المعادن النادرة إلى يوم ثالث.
 
 
