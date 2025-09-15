شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال من جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي أبو ليلة وأبو قينص في شارع الجلاء غربي مدينة غزة.
وأضافت المصادر، أن 6 فلسطينيين استشهدوا بينهم 3 أطفال، من جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.
وأشارت إلى ارتقاء شهيد برصاص جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع.
ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي على شمال مخيم النصيرات.
