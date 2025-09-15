الغذاء والدواء تؤكد استمرار تطوير أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأعلى المعايير

وبحسب بيان المؤسسة اليوم الاثنين، شددت عبيدات خلال لقاء مع مفتشي مديريتي الغذاء والمناطق في المؤسسة، على التعاون مع أصحاب المنشآت الغذائية من خلال تقديم التوعية اللازمة خلال الجولات الميدانية، مبينة أن الهدف الرئيس للتفتيش هو الحفاظ على سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلك.
ودعت إلى ضرورة الاستمرار بالحفاظ على تطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني وتوثيق المخالفات بشكل دقيق وواضح وفقا لنموذج التفتيش المعتمد بما يعزز مبدأ الشفافية، مؤكدة ضرورة تعزيز التشاركية مع مرتبات شرطة البيئة والاستفادة من خبراتهم في مجال تقييم المخاطر.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة سير العمل الميداني وتوجيه المفتشين، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال أداء مهامهم وتذليلها، لضمان أعلى مستويات كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة في حماية الأمن الغذائي.
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران
-
وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام
-
الصناعة والتجارة: 139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي
-
تفاصيل الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025
-
الأرصاد الجوية: خدمات الطقس ركيزة لحماية الإنسان واستدامة الموارد
-
البدور يوجه من البشير بإطلاق خدمة " نموذج رضا المريض "
-
وزير التربية يقرر ترفيع واحالة معلمين واداريين الى التقاعد المبكر - اسماء
-
البكار يوجه بدراسة إجراءات مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات