الغذاء والدواء تؤكد استمرار تطوير أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأعلى المعايير

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات مواصلة جهود تعزيز جودة وكفاءة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني وتنفيذ الخطط الرقابية والإجراءات الرقابية ذات العلاقة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان المؤسسة اليوم الاثنين، شددت عبيدات خلال لقاء مع مفتشي مديريتي الغذاء والمناطق في المؤسسة، على التعاون مع أصحاب المنشآت الغذائية من خلال تقديم التوعية اللازمة خلال الجولات الميدانية، مبينة أن الهدف الرئيس للتفتيش هو الحفاظ على سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلك.



ودعت إلى ضرورة الاستمرار بالحفاظ على تطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني وتوثيق المخالفات بشكل دقيق وواضح وفقا لنموذج التفتيش المعتمد بما يعزز مبدأ الشفافية، مؤكدة ضرورة تعزيز التشاركية مع مرتبات شرطة البيئة والاستفادة من خبراتهم في مجال تقييم المخاطر.