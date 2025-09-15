الإثنين 2025-09-15 12:23 م
 

الغذاء والدواء تؤكد استمرار تطوير أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأعلى المعايير

الغذاء والدواء تؤكد استمرار تطوير أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأعلى المعايير
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات
 
الإثنين، 15-09-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات مواصلة جهود تعزيز جودة وكفاءة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني وتنفيذ الخطط الرقابية والإجراءات الرقابية ذات العلاقة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المؤسسة اليوم الاثنين، شددت عبيدات خلال لقاء مع مفتشي مديريتي الغذاء والمناطق في المؤسسة، على التعاون مع أصحاب المنشآت الغذائية من خلال تقديم التوعية اللازمة خلال الجولات الميدانية، مبينة أن الهدف الرئيس للتفتيش هو الحفاظ على سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلك.


ودعت إلى ضرورة الاستمرار بالحفاظ على تطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني وتوثيق المخالفات بشكل دقيق وواضح وفقا لنموذج التفتيش المعتمد بما يعزز مبدأ الشفافية، مؤكدة ضرورة تعزيز التشاركية مع مرتبات شرطة البيئة والاستفادة من خبراتهم في مجال تقييم المخاطر.


ويأتي اللقاء في إطار متابعة سير العمل الميداني وتوجيه المفتشين، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال أداء مهامهم وتذليلها، لضمان أعلى مستويات كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة في حماية الأمن الغذائي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

555

طب وصحة الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

srh

أخبار الشركات أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الدوحة

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

5غ5غ5غ

طب وصحة حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

غ6فغع

طب وصحة هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

8هه

طب وصحة الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام



 
 





الأكثر مشاهدة