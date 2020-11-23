رئيس هيئة الأركان: الأردن سيخرج من هذه الأزمة بسلام

الوكيل الاخباري -

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قال اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، ماضية في القيام بواجبها الرئيس والمتمثل في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وبكافة الوسائل والسبل ليبقى الوطن انموذجاً في القوة والمنعة.واكد اللواء الركن الحنيطي خلال لقائه، اليوم الإثنين، مرتبات لواء الحسين بن علي والوحدة الخاصة /71 التابعة لمجموعة الملك عبدالله الثاني العمليات الخاصة، استمرار دعم ورعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة إعداداً وتدريباً وتسليحاً،بما ينعكس ايجاباً على القيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه لمواجهة التحديات على مستوى المنطقة والاقليم.وبين أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيخرج من أزمة جائحة كورونا بسلام، فهو قوي بشعبه ومليكه وجيشه وأجهزته الأمنية، وأن الأزمة ما هي الا اختبار حقيقي أثبت للجميع أن المؤسسة العسكرية هي محط ثقة واعتزاز جلالة القائد الأعلى والأردنيين، حيث اظهرت تميزها واحترافيتها وانسانيتها طوال فترة الأشهر الماضية. وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن القوات المسلحة مستمرة في مساندة الأجهزة الأمنية في واجباتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن الأردني، مبدياً ثقته واعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتباتها، وبمستوى الكفاءة والجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، والدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في ظل أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي يقومون بها خلال انتشارهم بمختلف مناطق المملكة، والجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في مساندة القطاع الصحي منذ بدء الجائحة.واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة إلى إيجازين حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والخطط المستقبلية والواجبات والمهام المناطة بهما.وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، شاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة معرضاً عسكرياً ضم أحدث الاليات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها الوحدة الخاصة/71.