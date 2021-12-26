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الأحد، 26-12-2021 05:57 م

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

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الوكيل الاخباري - كشف الخبير في قطاع النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي عن قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية 8 مرات في العام الحالي 2021، وقامت بتثبيت سعرها 3 مرات وتخفيضها مرة واحدة فقط.

 

وأوضح أن سعر البنزين اوكتان 90 ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 20% وبواقع 14 قرش على كل لتر حتى بلغ 83.5 قرش او 16.7 دينار لكل تنكة (20 لتر)، وارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 18% وبواقع 16 قرش على كل لتر حتى بلغ 107 قرش او 21.4 دينار للتنكة(20لتر)، وارتفع سعر السولار بنسبة 23% وبواقع 11.5 قرش على كل لتر ليصبح سعر اللتر 61.5 قرش، اما الكاز فكان الأكثر تأثراً وبنسبة ارتفاع 34% و بواقع 15.5 قرش على كل لتر منذ بداية العام الحالي ويباع اليوم للمواطنين 61.5 قرش لكل لتر او 12.3 دينار للتنكة (20 لتر).اضافة اعلان


وبينما ينتظر الشارع الأردني انعكاس انخفاض أسعار النفط العالمية على أسعار المشتقات النفطية المحلية، تتوجه الحكومة الى تثبيت الأسعار مع بداية العام القادم 2022.


و وقال الشوبكي أن المتحور أوميكرون أدّى الى انخفاض معدل سعر النفط لخام برنت في شهر كانون اول الحالي الى 73.4 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض 10% عن معدل الشهر الماضي عند 82 دولارا للبرميل.

ولا زالت الحكومة متمسكة بالضريبة الثابتة المفروضة على أسعار المشتقات النفطية، وبأثر رجعي ما زالت تحتسب معادلة التسعير عند الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لشهر أيلول الماضي، واستجابت للمطالب والتحذيرات الشعبية بعدم رفع أسعار المحروقات في الشهر الحالي والشهر الماضي، ولتجنب زيادتها فوق الأسعار الحالية والتي تعتبر قمم سعرية تاريخية في الأردن، مع مطالب مستمرة بدارسة جدوى الضريبة الثابتة المقطوعة على المشتقات النفطية والتي تم تطبيقها منذ تموز من العام 2019.

 




 

 


 

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