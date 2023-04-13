الكرك : تأجيل الفعاليات الرمضانيات المقررة اليوم

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة المشرفة على الفعاليات الرمضانية تأجيل برامجها المقررة اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة، نظرا للظروف الجوية السائدة.

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وأشارت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة إلى أن الفعاليات ستتواصل يومي الجمعة والسبت وفق البرنامج المقرر لها في ساحة القلعة التاريخية الساعة العاشرة مساء.



وتتضمن الفعاليات معرض منشورات لوزارة الثقافة وقراءات قصصية للأطفال، وألعابا شعبية تراثية وعرضا فلكلوريا تراثيا للسامر والتراث، وحفلا غنائيا وطنيا، إضافة إلى معرض صناعات حرفية ابداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.