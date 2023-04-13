الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - إصابة بحادث إصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق العدسية

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

ارتفاع عدد زوار متحف السلط التاريخي

الإفتاء تكشف وقت الثلث الأخير لصلاة قيام الليل حسب توقيت الأردن

وزارة الأشغال تتعامل مع 68 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

الصين: حظر الملاحة شمال تايوان الأحد المقبل

المفرق: الغذاء والدواء تنفذ حوالي 300 زيارة تفتيشية

تأجيل الفعاليات الرمضانية في الزرقاء

المفرق: تأجيل فعاليات ليالي رمضان اليوم بسبب الأحوال الجوية

الأردن يرحب باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

الخميس، 13-04-2023 12:48 م

الكرك : تأجيل الفعاليات الرمضانيات المقررة اليوم

183


الوكيل الإخباري- قررت اللجنة المشرفة على الفعاليات الرمضانية تأجيل برامجها المقررة اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة، نظرا للظروف الجوية السائدة.

اضافة اعلان


وأشارت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة إلى أن الفعاليات ستتواصل يومي الجمعة والسبت وفق البرنامج المقرر لها في ساحة القلعة التاريخية الساعة العاشرة مساء.


وتتضمن الفعاليات معرض منشورات لوزارة الثقافة وقراءات قصصية للأطفال، وألعابا شعبية تراثية وعرضا فلكلوريا تراثيا للسامر والتراث، وحفلا غنائيا وطنيا، إضافة إلى معرض صناعات حرفية ابداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

فيديو - إصابة بحادث إصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق العدسية

WhatsApp Image 2023-04-13 at 1.31.13 PM

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

jab2

ارتفاع عدد زوار متحف السلط التاريخي

قيام

الإفتاء تكشف وقت الثلث الأخير لصلاة قيام الليل حسب توقيت الأردن

643fdaa0-4b4a-44e1-a091-ec43492dd3b3

وزارة الأشغال تتعامل مع 68 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

72659e37f5fa7fb7be66ed931d5c758d

المفرق: الغذاء والدواء تنفذ حوالي 300 زيارة تفتيشية