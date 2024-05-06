الإثنين 06-05-2024
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الإثنين، 06-05-2024 04:00 م

مديريات تربية الجامعة وماركا وعمان تتقدم في منافسات الدورة الرياضية 22 للمدارس

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الوكيل الإخباري - فازت مديرية تربية الجامعة بذهبية الزوجي والفردي ريشة طائرة طالبات، وتربية ماركا بذهبية كرة الطاولة زوجي طالبات، وتربية عمان بذهبية الفردي في منافسات اليوم التاسع للدورة الرياضية الـ22 للمدارس الأردنية (الاستقلال).

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وتوج مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، الفائزين بحضور مدير الرياضة المدرسية أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش.

وجاء ترتيب ميداليات المديريات الفائزة على النحو التالي: تربية لواء الجامعة (13 هبية، 4 فضية، 0 برونزية)، وعمان (6-9-3)، وماركا (3-4-7)، وإربد (2-2-3)، ووادي السير(1-1-0)، والزرقاء الأولى والأغوار الجنوبية (1-0-1) لكل منهما، والطيبة والوسطية (1-0-0) لكل منهما، وجرش (0-4-0)، والعقبة (0-1-4)، ودير علا والرمثا وعجلون (0-1-0) لكل منهم، وعين الباشا (0-0-3)، والكرك والكورة والقويسمة والأغوار الشمالية والطفيلة (0-0-1) لكل منهم.

 




 

 


 

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