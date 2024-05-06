الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح

وزير الزراعة: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش

بوريل: أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح غير مقبولة

فرنسا تجدد رفضها شن هجوم على رفح

بلدية إربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34735 منذ 7 اكتوبر

حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تزايد إقبال المرضى على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

حماس تؤكد مواصلة المفاوضات رغم دعوة الاحتلال إخلاء مناطق برفح

الإثنين، 06-05-2024 03:58 م

دورة في جامعة العلوم حول القانون الدولي للمياه

1714997387433


الوكيل الإخباري - انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية بعنوان "القانون الدولي للمياه واتفاقيات المياه" التي ينظمها مركز دبلوماسية المياه في الجامعة، بحضور جهات محلية وإقليمية، وتستمر لمدة أسبوع.

اضافة اعلان


وافتتح مندوب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني فعاليات الدورة، مؤكدا خلال كلمته حرص الجامعة على دعم نشاطات تسلط الضوء على قضايا المياه.
بدوره، استعرض مدير مشروع "السلام الأزرق"، الدكتور ماجد أبو زريق، أهداف الدورة والنتائج المرجوة منها، والنشاطات المستقبلية للمشروع في مجال دبلوماسية المياه، بالإضافة إلى استحداث برنامج الماجستير في دبلوماسية المياه المنوي إطلاقه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025.


وأكدت الخبيرة في مجال المياه من معهد (IHE Delft)، الدكتورة سوزانا شيمر، أهمية المواضيع التي تتطرق لها الدورة التي تسلط الضوء على القانون الدولي للمياه والاتفاقيات العالمية في هذا المجال.


ويأتي عقد الدورة بعد نجاح الدورة الأولى بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" التي عقدها مركز دبلوماسية المياه خلال العام 2023، وتستهدف هذه الدورات الباحثين والمهندسين العاملين في قطاع المياه والزراعة، إضافة إلى دبلوماسيين من وزارات الخارجية من الدول الشريكة في مشروع " السلام الأزرق" والتي تضم الأردن والعراق، وسوريا، ولبنان، وتركيا وإيران.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714996177278

مديريات تربية الجامعة وماركا وعمان تتقدم في منافسات الدورة الرياضية 22 للمدارس

WhatsApp Image 2024-05-06 at 3.55.22 PM

الضمان وجمعية البنوك تبحثان آليات التعاون المشترك

6638c07703cf4

وزير الزراعة: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية

1714999096421

مندوبا عن ولي العهد.. الخصاونة يفتتح أعمال مؤتمر الحوار الشبابي الثاني

6638cd7ae87dd

بلدية إربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-27 at 12.18.21 PM (1)

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2024-04-25 at 11.13.14 AM

تطبيق نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه

WhatsApp Image 2024-04-24 at 12.38.19 PM

افتتاح مشاريع تحسين شبكات مياه اربد بقيمة 23 يورو

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

WhatsApp Image 2024-04-22 at 1.40.44 PM

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

1713267154153

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في دير علا