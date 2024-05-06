دورة في جامعة العلوم حول القانون الدولي للمياه

الوكيل الإخباري - انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية بعنوان "القانون الدولي للمياه واتفاقيات المياه" التي ينظمها مركز دبلوماسية المياه في الجامعة، بحضور جهات محلية وإقليمية، وتستمر لمدة أسبوع.

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وافتتح مندوب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني فعاليات الدورة، مؤكدا خلال كلمته حرص الجامعة على دعم نشاطات تسلط الضوء على قضايا المياه.

بدوره، استعرض مدير مشروع "السلام الأزرق"، الدكتور ماجد أبو زريق، أهداف الدورة والنتائج المرجوة منها، والنشاطات المستقبلية للمشروع في مجال دبلوماسية المياه، بالإضافة إلى استحداث برنامج الماجستير في دبلوماسية المياه المنوي إطلاقه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025.



وأكدت الخبيرة في مجال المياه من معهد (IHE Delft)، الدكتورة سوزانا شيمر، أهمية المواضيع التي تتطرق لها الدورة التي تسلط الضوء على القانون الدولي للمياه والاتفاقيات العالمية في هذا المجال.



ويأتي عقد الدورة بعد نجاح الدورة الأولى بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" التي عقدها مركز دبلوماسية المياه خلال العام 2023، وتستهدف هذه الدورات الباحثين والمهندسين العاملين في قطاع المياه والزراعة، إضافة إلى دبلوماسيين من وزارات الخارجية من الدول الشريكة في مشروع " السلام الأزرق" والتي تضم الأردن والعراق، وسوريا، ولبنان، وتركيا وإيران.