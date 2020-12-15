الكرك تشكل غرفة عمليات للتعامل مع الاحوال الجوية وتنشر ارقاماً للطوارئ

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الكرك الكبرى، امس الاثنين، عن فتح غرفة عمليات رئيسية نظراً للظروف الجوية السائدة وتساقط الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء المحافطة.

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وقال رئيس البلدية إبراهيم الكركي، إن كوادر البلدية وآلياتها على جاهزية تامة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع الملاحظات التي سترد لغرفة العمليات بالسرعة الممكنة.



ودعا الكركي المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



وأهابت البلدية بالمواطنين التواصل مع غرفة العمليات في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0798746738)، (0797050550)، (0799032402).

المصدر - بترا



