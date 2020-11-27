الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 04:41 م

6 إصابات

وفاة في مشاجرة بإحدى محافظات المملكة

مشاجرة
أحد رجال الأمن العام


الوكيل الإخباري- حصلت مشاجرة بين عدد من الاشخاص في إحدى المناطق في محافظة الكرك، اليوم الجمعة، ونتج عنها وفاة وستة إصابات اخرى، وفق مصدر أمني .

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ولفت المصدر، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن جميع الإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادثة، للوقوف على أسبابها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة .

 

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