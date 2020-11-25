تعليق الدوام واستقبال المراجعين في بلدية بيرين غدا

الوكيل الاخباري -

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اعلنت بلدية قضاء بيرين الجديدة عن تعليق الدوام لكوادرها وعدم استقبال المراجعين غدا الخميس بسبب ظهور اصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا بين العاملين في البلدية.وقال رئيس البلدية وهبي الزواهرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاجراء جاء احترازيا لمنع نقل العدوى لموظفين آخرين وإعادة التأكد من الفحوصات التي أجريت سابقا. واضاف انه جرى استثناء قسم البيئة من تعليق العمل ليتسنى للعاملين فيه الاستمرار بعملهم في جمع النفايات بمناطق البلدية ومواصلة عمليات التعقيم لمرافق البلدية.ودعا الزواهرة المواطنين الذين يراجعون البلدية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة بشكل دائم وصحيح والتعقيم المستمر للأيدي والتباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين، مشيرا إلى أن البلدية ستعود لاستقبال المراجعين اعتبارا من يوم السبت المقبل كالمعتاد.